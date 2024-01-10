Москва 10 января 2024, 12:53 Значительное похолодание придет в Москву на старый Новый год Позднякова: похолодание до -16 градусов придет в Москву на старый Новый год РИА «Новости»

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В старый Новый год в Москве будет холодная погода, при этом осадков не ожидается. Ночью температура может снизиться до минус 20 градусов, рассказала РИА «Новости» главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«В субботу существенных осадков не ожидается, но будет довольно морозно: минимальная температура в Москве составит минус 16-18 градусов», — сообщила она.

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Синоптик уточнила, что температура в Москве будет на уровне минус 13-16 градусов днем, в Московской области — до -18 градусов. Таким образом, среднесуточная температура будет ниже нормы на 12-13 градусов, при этом прогнозируется переменная облачность.

Позднякова добавила, что в воскресенье ночью осадков не будет, хотя местами возможен небольшой снег, при этом температура может опуститься до минус 17-22 градусов по региону. Днем в Москве будет до минус 10-12 градусов, по области — до минус 15 градусов, но погода все равно останется заметно ниже климатической нормы.

Кроме того, в выходные дни в столице ожидается повышенное атмосферное давление.

Похолодание в столице начнется уже в среду. Столбик термометра опустится до -5 градусов.