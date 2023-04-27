Москва 27 апреля 2023, 13:02 Злоумышленники сообщили о «минировании» всех станций московского метро РИА «Новости»: неизвестные сообщили о «минировании» всех станций метро РИА «Новости»

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Все станции московского утром 27 апреля получили анонимные сообщения об угрозе «минирования». Сейчас проводятся проверки, рассказал РИА «Новости» источник в экстренных службах города.

«Утром по электронной почте поступило анонимное сообщение угрозы по метро — станции метрополитена Москвы», — процитировало агентство слова собеседника.

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Он также уточнил, что проверки проводят силами дежурных по станциям московского метро. По неподтвержденной информации, об угрозе «минирования» сообщили «вероятнее всего, с Украины».

Сообщения о «минированиях» всевозможных общественных мест продолжается в России с конца 2019 года. «Целями» становились станции метро, аэропорты, здания судов, школ и больниц, а также железнодорожные станции. При этом ни одна из угроз с тех пор не подтвердилась.