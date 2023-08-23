Москва 23 августа 2023, 15:14 Зюганов обсудил с москвичами строительство ФОКа в Выхине-Жулебине Зюганов встретился с москвичами по вопросу строительства ФОКа в Выхине-Жулебине РИА «Новости»

Читать 360tv в

Председатель комиссии Мосгордумы по науке и промышленности, кандидат в мэры Москвы от КПРФ Леонид Зюганов пообщался с жителями Выхино-Жулебино на тему строительства ФОКа. Политик пообещал, что спортобъект появится к 2025 году. Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва».

«Мы провели несколько круглых столов, больших встреч с жителями, наконец-то лед тронулся, сегодня вот приехали департамент спорта, префектура. Наконец-то нашли участок земли, в принципе эту землю уже оформили и выделили. Поэтому ждем строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, ввода его в эксплуатацию к 2025 году», — уточнил он.

Реклама

По словам Зюганова, проект подготовят вместе с местными жителями. Для этого создали рабочую группу.

«В ближайшее время проведем встречу, чтобы ФОК был по-настоящему народным, и чтобы в проекте оказались абсолютно все пожелания жителей, которые сегодня были озвучены на встрече», — отметил он.

Политик добавил, что проект разработают в этом году, и в 2024-м начнут строить спорткомплекс.

Ранее многофункциональный комплекс с гостиницей достроили на севере Москвы. Площадь объекта составила 54 тысячи квадратных метров.