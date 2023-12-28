Москва 28 декабря 2023, 15:27 Зимний фестиваль школьного спорта собрал больше трех тысяч москвичей Более трех тысяч москвичей поучаствовали в зимнем фестивале школьного спорта Freepik

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В олимпийском комплексе «Лужники» в Москве прошел зимний фестиваль школьного спорта. Его участниками стали свыше трех тысяч человек, сообщил глава столичного департамента спорта Алексей Кондаранцев.

«Школьный спорт — это основа массового спорта, без которого невозможно существование здорового общества. Порой именно в школе зарождается любовь к физкультуре и спорту — с первых подаренных коньков, первого матча с друзьями на дворовой площадке или катке, первых достижений», — подчеркнул он.

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Во время фестиваля московские подростки соревновались в лыжных гонках на дистанции в один и три километра. Среди них были учащиеся с ОВЗ. Победители получили награды из рук олимпийских чемпионов Александра Легкова и Александра Панжинского.

Все желающие также поиграли в вышибалы, а самые юные спортсмены состязались на беговелах. Любители экстремального спорта смогли посмотреть выступление известного сноубордиста Дениса Леонтьева, а затем соревнования по джиббингу. Гостям также продемонстрировали трюки на велосипедах.

Ранее москвичей пригласили на дискотеки на льду на площадках фестиваля «Путешествие в Рождество». Вечеринки пройдут 30 декабря и 7 января.