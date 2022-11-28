Москва 28 ноября 2022, 07:16 Зимние морозы придут в Москву и Подмосковье с середины недели Научрук Гидрометцентра Вильфанд: морозы до -15 градусов установятся в Московском регионе Сайт мэра и правительства Москвы

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С 30 ноября в Москве и Московской области начнется похолодание. Ночью столбик термометра опустится до -15 градусов, предупредил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Самым теплым днем недели станет понедельник. Днем воздух прогреется до -3…-4 градусов, ночью до -5…-8 градусов. Немного похолодает на следующий день, до -4…-6 градусов днем и -7…-9 градусов ночью. Со среды в столичный регион придут морозы. Днем температура воздуха опустится до -6…-8 градусов, местами в Подмосковье до -9 градусов, а ночью до -10…-15 градусов, а в некоторых районах до -17…-18 градусов.

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Роман Вильфанд сказал, что это на шесть градусов ниже нормы. Он объяснил похолодание влиянием антициклона, который образовался над Западной Сибирью, и перемещением холодных воздушных масс. Такие показатели больше подходят для конца января, чем ноября. Несмотря на это, погода останется комфортной, предупредил синоптик. Он объяснил, что вместе с морозами придет солнечная погода, почти без ветра. Такая погода сохранится в начале следующей недели, с 5 декабря.

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