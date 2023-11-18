18 ноября 2023, 23:04
«Зима пришла всерьез». Москвичам рассказали про погоду на следующей неделе
Синоптик Вильфанд: морозы придут в Московский регион с 19 ноября
Синоптики спрогнозировали, что с 19 ноября в Москве и Подмосковье будет до минус 6-7 градусов днем и 10-12 градусов ночью. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.
«Завтра погода будет уже январской, причем без всяких скидок и шуток <…> Зима пришла, и она не собирается уходить до четверга включительно. Такие показатели по климату характерны для середины января», — сказал он.
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Вильфанд отметил, что в Москве первые четыре дня следующей недели будет минус 4-7 градусов, а ночью в это время синоптики ожидают 7-9 градусов. В Подмосковье будет немного холоднее — минус 11-12 градусов.
В пятницу москвичи почувствуют небольшое потепление. Температура повысится до минус трех или нуля градусов. Однако тепло окажется кратковременным, потому что «зима пришла всерьез».
Сегодняшняя ночь в Москве была самой холодная с начала осени. Температура в темное время суток 18 ноября опустилась до минимума — минус 9 градусов.
Прогноз погоды
Роман Вильфанд
Москва 2023
Погода в Москве
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