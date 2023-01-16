Москва 16 января 2023, 18:25 Журналисты «АиФ» получили премии Москвы за 2022 год

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В Белом зале московской мэрии в День российской печати прошла церемония награждения лучших журналистов 2022 года. Лауреатами стали сотрудники АО «Аргументы и факты» руководитель отдела копирайта Марина Набатникова и редактор отдела культуры и социальных проблем Юлия Петухова (Шигарева), написал сайт «Аргументы и факты».

Церемонию награждения провел мэр Москвы Сергей Собянин.

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Юлия Петухова выразила благодарность за большое количество культурных событий, которые каждый день проходят в столице.

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«Здесь происходит невероятное количество культурных событий. Спасибо огромное за такую разнообразную жизнь», — отметила она.

В 2022 году «Аргументы и факты» стали лауреатом ежегодной Национальной премии «Марка № 1 в России — 2022» в номинации «Федеральное издание № 1».

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