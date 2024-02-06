Москва 06 февраля 2024, 13:28 Журналистку Баронову оштрафовали за антивоенный пикет Суд оштрафовал журналистку Баронову на 65 тысяч рублей за антивоенный пикет РИА «Новости»

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В Тверском суде Москвы приговорили журналистку Марию Баронову к штрафу в 45 тысяч рублей за дискредитацию армии. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Баронову признали виновной по статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации.

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РИА «Новости» уточнило, что суд также обязал журналистку выплатить 20 тысяч рублей за нарушение установленного порядка организации или проведения митинга.

По данным издания, поводом для составления протокола послужил выход Бароновой на пикет на Красную Площадь с сумкой, на которой была изображена антивоенная надпись.

Ранее в Москве заочно арестовали на два месяца писателя Григория Чхартишвили*, который печатался под псевдонимом Борис Акунин*. Его обвинили в публичном распространении фейков об армии и призывах к терроризму.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.