Москва 20 февраля 2024, 16:39 ЖК у стадиона «Торпедо» на юге Москвы достроят летом Бочкарев: жилой комплекс около стадиона «Торпедо» достроят к середине года Konstantin Kokoshkin/Russian Look/globallookpress

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Строительство жилого комплекса на улице Эдуарда Стрельцова в ЮАО Москвы планирует закончить до конца июня 2024-го. Об этом сообщил информационный центр правительства Москвы.

«Одиннадцать жилых корпусов строятся на общем шестиметровом стилобате вблизи Симоновской набережной», — уточнил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

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Он отметил, что по проекту благоустроят площадь свыше 3,2 гектара. Там появятся игровые площадки, зоны для воркаута и сад, в котором высадят взрослые хвойные и лиственные деревья, кустарники. Вдоль Симоновской набережной создадут вело-маршрут, который впишется в городскую сеть.

Жилой квартал FORIVER находится в Даниловском районе неподалеку от реконструируемого стадиона «Торпедо». Общая площадь проекта составляет 282,6 тысячи квадратных метров, жилая площадь — 138,3 тысячи «квадратов».

Сейчас строители заканчивают устанавливать светопрозрачные конструкций, внутренние инженерные сети, а также завершают фасадные работы, внутреннюю отделку и благоустройство.

Кроме того, этим летом достроят торговый центр в Хорошево-Мневниках. Он войдет жилой комплекс в Причальном проезде.