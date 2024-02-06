Москва 06 февраля 2024, 16:48 ЖК с фактурными фасадами и террасами появится на севере Москвы Заммэра Москвы Бочкарев: в Западном Дегунине построят ЖК с открытыми террасами Victor Lisitsyn, Виктор Л/Global Look Press

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В Северном округе Москвы планируют возвести жилых шесть корпусов в необычном оформлении из разных материалов. Внутри ЖК появятся благоустроенные дворы с детскими площадками и зонами отдыха для взрослых, сообщил информационный центр столичного правительства.

«Общая площадь квартир в жилых корпусах составит около 86 тысяч квадратных метров. Их отличительной особенностью станут фасады, на которых будут сочетаться металл, стекло и бетонная плитка», — отметил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

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Он уточнил, что корпуса в Западном Дегунине полностью достроят в 2026 году.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, фасад будет выделяться панорамным остеклением со стемалитовыми вставками и многообразием летних помещений, включая треугольные и угловые балконы, открытые террасы на верхних этажах.

Он добавил, что первые этажи стали особым уровнем городской жизни, поэтому при проектировании ЖК им уделили пристальное внимание. Там разместят коммерческие и социальные помещения, что позволит сформировать динамичный урбанистический ландшафт.

В состав ЖК «Бусиновский парк» войдут шесть корпусов. Также в проекте заложено строительство четырех детских садов для 750 воспитанников и двух школ на 1700 мест.

Строительство общежития для студентов МГТУ имени Баумана в Москве также вышло на финишную прямую. Два корпуса объекта будут включать 620 жилых блоков.