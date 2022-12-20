Москва 20 декабря 2022, 15:30 Жителю Нижнего Новгорода удалили 24-килограммовую опухоль

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В Москве хирурги провели операцию по удалению опухоли 22-летнему мужчине из Нижнего Новгорода. Об этом написал сайт pravda-nn.ru со ссылкой на группу «SHOT | ШОТ» ВКонтакте.

Операция по удалению 24-килограммовой опухоли проходила в онкологическом центре Блохина и длилась семь часов. За это время пациент потерял пять литров крови.

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Сейчас мужчина проходит реабилитацию. Врачи говорят, что операция завершилась успешно.

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