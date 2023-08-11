Москва 11 августа 2023, 16:42 Жителям столицы рассказали о программе Московского урбанфорума в «Зарядье» в выходные Более 800 мероприятий пройдет на Московском урбанфоруме в парке «Зарядье» в выходные Сайт мэра и правительства Москвы

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Для посетителей Московского урбанфорума подготовили больше 800 мероприятий в «Зарядье» 12 и 13 августа. Программа рассчитана на гостей всех возрастов, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В частности, детей пригласили принять участие в мастер-классе по рисунку углем и изготовлению деревянных значков. Также центр «Зотов» проведет обучающее занятие «Воображаемые миры», а студия «Кулибин» — мастер-класс по гончарному ремеслу.

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Всех желающих ждут на урок по цветопластике пространства, где школа архитектурного развития научит интерьерной колористики и композиции. В лектории посетители узнают про шрифты и леттеринг московских вывесок XX века. В малом амфитеатре состоятся театральные игры на темы «Язык тела» и «Дай голосу звучать».

Любители спорта 12 августа смогут присоединиться к тренировке, которую проведет фигуристка Алина Загитова. В этот же день в зале «Горизонт» выступит олимпийский чемпион Алексей Ягудин. В большом амфитеатре состоятся концерты певиц Matanya, Zapolya и Guma.

Ранее ВДНХ пригласила москвичей пройти через метролабиринт и сыграть в мини-гольф 12 августа. Гостей ждут также ждут интересные мастер-классы.