Москва 16 июля 2023, 11:14 Жителям столицы рассказали о программе Московского урбанфорума — 2023 Москвичам рассказали о программе Московского урбанистического форума в 2023 году Сайт мэра и правительства Москвы

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Московский урбанфорум — 2023 в этом году будет проходить с 1 августа по 10 сентября. Мероприятия состоятся в парке «Зарядье», олимпийском комплексе «Лужники», а также в Центральном выставочном зале «Манеж» и Гостином Дворе, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В «Лужниках» на больше чем 30 тематических пространствах представят результаты и планы по развитию мегаполиса. Для гостей подготовили музыкальные номера, лекции и мастер-классы. Желающие смогут виртуально прогуляться по столице, узнать о цифровом двойнике Москвы и даже порыбачить.

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Марафон тренировок по стретчингу, барре, сайклингу пройдет в «Лужниках» с 4 августа по 8 сентября с известными спортсменами.

В Гостином Дворе посетители узнают о методах заботы о своем здоровье, посетят офис управления карьерой и музей вредных привычек. Также гостям представят метанавыки человека будущего и с помощью симулятора старости покажут проблемы возрастных людей. Здесь же с 17 по 18 августа пройдет Всероссийский форум среднего профобразования. Эксперты расскажут, как оно влияет на развитие экономики страны.

Главным событием станет юбилейный V форум социальных инноваций регионов, который пройдет с 5 по 8 сентября. Это будет крупнейшая дискуссионная площадка, где обсудят эффективные практики для достижения высокого качества жизни граждан.

Ранее гостей Московского урбанфорума пригласили на тематические программы о горхозяйстве столицы.