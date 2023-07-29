Москва 29 июля 2023, 18:17 Жителям столицы рассказали о программе фестиваля «Усадьбы Москвы» Фестиваль «Усадьбы Москвы» пройдет в столице в августе Сайт мэра и правительства Москвы

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Столичные усадьбы представят на фестивале «Усадьбы Москвы» обширную культурную программу в августе. Жителей ждут театрализованные экскурсии, мастер-классы и аудиоспектакли. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В усадьбах Валуево и Люблино 5 августа с 12:00 можно будет принять участие в занятиях по книжной иллюстрации, посетить кинопикник и велоэкскурсию.

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В усадьбе Люблино с 16:00 до 17:30 состоится шахматный мини-турнир, а в 18:00 музыкальный перформанс об Айседоре Дункан «Легкое дыхание».

В усадьбе Свиблово 6 августа с 12:00 на историческом пикнике «Традиции поста» гости узнают, чем отличалось меню крестьянина и дворянина во время Великого поста. Также пройдет мастер-класс по игре на гуслях и обзорная экскурсия по усадьбе и храму.

В Доме творчества Переделкино 12 августа в 15:00 посетителей пригласили на чтения «Макросъемка природы Переделкина в поэзии Пастернака». В 12:00 на большой поляне перед усадьбой состоится советское чаепитие, на котором расскажут об особенностях чайных застолий прошлых лет.

В усадьбе Покровское-Стрешнево 13 августа в 12:00 стартует велоэкскурсия по живописной территории и пикник «Целебные места Москвы».

Ранее москвичей пригласили на фестиваль «Больше, чем 100» в Коломенском. Он пройдет 29 и 30 июля.