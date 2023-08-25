Москва 25 августа 2023, 10:59 Жителям столицы рассказали о программе фестиваля «Усадьбы Москвы» в сентябре Власти столицы анонсировали сентябрьскую программу фестиваля «Усадьбы Москвы» Сайт мэра и правительства Москвы

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Организаторы подготовили насыщенную программу для посетителей фестиваля «Усадьбы Москвы» в сентябре. Гостей ждут театрализованные экскурсии, лекции и концерты, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Регистрация на мероприятия фестиваля в первой половине месяца уже стартовала, а на следующие события можно будет записаться 8 сентября. Всего для посещения будут доступны 15 столичных усадеб.

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В частности, в музее-заповеднике «Царицыно» 2 сентября с 12:00 состоятся пикник «Императорская трапеза» и мастер-класс по игре в крокет. Кроме того, гостей ждут обзорная экскурсия по музею-заповеднику и показ иммерсивных спектаклей.

В усадьбе Муравьевых-Апостолов 3 сентября в 12:00 организуют экскурсию о тайнах дома и его истории. Вечером в 19:00 пройдет фортепианный концерт.

Усадьба Измайлово 9 сентября в 12:30 представит историческую лекцию о тайнах дворцовых переворотов в России. Также каждые 40 минут с 12:00 до 15:20 можно будет увидеть театрализованное представление «Зарисовки из жизни Измайловского острова».

В усадьбе Кусково 10 сентября в 12:00 состоится мероприятие «Очарование усадьбы Кусково», которое проведут в формате беседы за столом. Ведущий расскажет о правилах ракурса и экспозиции при фотосъемке.

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