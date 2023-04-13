Москва 13 апреля 2023, 05:18 Жителям Москвы рассказали о погоде на Пасху Вильфанд: погода в Москве на Пасху будет хорошей и солнечной РИА «Новости»

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидает жителей Москвы и Подмосковья на Пасху. По его словам, она «будет хорошей», написало РИА «Новости».

Погода 16 апреля будет ясной и солнечной, с температурой воздуха +15 градусов. К выходным в Москве произойдет заметное понижение температуры, которая после аномальных значений вновь вернется к климатической норме.

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В ночь на 14 апреля температура воздуха в столице будет +1…+3 градуса, по области до -1, днем воздух прогреется до 8-10 градусов тепла. В субботу 15 апреля ночью будет -1…-3 градуса, по области до -5 градусов. Днем потеплеет до +7…+9 градусов.

«В воскресенье тоже холодная ночь — от 0 до минус 4 градусов, но днем температура начнет повышаться, она уже будет плюс 10-15 градусов», — рассказал метеоролог.

В целом, погода на Пасху будет хорошей, отметил специалист. И если 13 и 14 апреля ожидается усиление ветра до 16 метров в секунду, то 15 и 16 апреля он стихнет.

«Небо голубое и ясное, солнце. Осадки не прогнозируются», — сказал Вильфанд.

В начале следующей недели Москву вновь ждет потепление. Воздух прогреется до +12…+18 градусов.

Ранее сообщалось, что в 2023 году Пасха выпадает на 16 апреля. Православные по всему миру будут отмечать главный христианский праздник, установленный в память о воскрешении Иисуса Христа. Торжество сопряжено с традициями и тысячелетней историей.