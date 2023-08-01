Москва 01 августа 2023, 14:24 Жителям столицы рассказали о мероприятиях в первый день Московского урбанфорума в «Лужниках» Более ста событий пройдет в первый день Московского урбанистического форума в «Лужниках»

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В первый день Московского урбанистического форума гостям в спортивном комплексе «Лужники» представят более сотни событий. Об этом рассказали на сайте мэра столицы.

Так, за музыкальную программу открытия форума отвечают Юлианна Караулова, квинтет Игоря Бутмана, оркестр Imperialis Orchestra, московские диджеи, кавер-группы и детские коллективы, а вечером пройдет первый показ циркового дивертисмента «Улочки московские» с номерами воздушных гимнастов и акробатов под известные песни о столице.

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Посетителей площадки форума в «Лужниках» ждут открытие экстрим-парка, катка из синтетического льда и горки для зимних видов спорта, групповые забеги и соревнования по баскетболу, фильм в 5D-кинотеатре, мастер-классы для детей и многое другое.

Гости павильона «Цифровые технологии Москвы» узнают все о цифровой экосистеме города. Посетителям представят цифровой двойник Москвы и дадут возможность пройтись по столице в виртуальной реальности. Также все желающие поучаствуют в тематических играх и посетят образовательные мастер-классы и публичные дискуссии о современных технологиях и их влиянии на жизнь современного мегаполиса.

Московский урбанистический форум пройдет в столице с 1 августа до 10 сентября. Ранее на сайте форума появился раздел, посвященный площадке в Гостином дворе.