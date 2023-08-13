Москва 13 августа 2023, 13:03 Жителям столицы перечислили самые востребованные книги в сервисе «Библиотеки Москвы» Горожанам назвали самые бронируемые книги в сервисе «Библиотеки Москвы» летом Сайт мэра и правительства Москвы

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Специалисты составили рейтинг книг, которые чаще всего бронировали летом в сервисе «Библиотеки Москвы». Всего с начала июня через сервис взяли книги более 33 тысяч раз, сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий.

«Статистика показывает, что среди пользователей растет число постоянных читателей. К примеру, за прошлую неделю сервис посетили свыше 13 тысяч человек, более 50% из них — те, кто уже пользовался им ранее», — уточнили в ведомстве.

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Во время отпусков и каникул больше всего пользователи заказывали книгу «Выбор. О свободе и внутренней силе человека» всемирно известного психолога Эдит Евы Эгер. Вторую строчку по популярности занял роман «Щегол», автором которого стала писательница Донне Тартт.

Бронза досталась книге «Авиатор» прозаика Евгения Водолазкина. Также у москвичей пользуются популярностью другие романы этого автора — «Брисбен» и «Лавр». Замыкает список самых бронируемых книг роман «Вафельное сердце», который написала Мария Парр. В топ также вошли такие произведения, как «Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения» Фредрика Бакмана, «Шантарам» Грегори Дэвида Робертса, «Дюна» Фрэнка Герберта.

Ранее сервис «Библиотеки Москвы» опубликовал подборку книг о столице. Пользователи портала mos.ru смогут забронировать любую книгу из подборки «Ритм в городе».