Москва 20 февраля 2023, 15:24 Жителям Москвы рассказали, когда ждать весны

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Специалист центра «Фобос» Михаил Леус в разговоре с Lenta.ru рассказал, когда жителям Москвы ждать весенней погоды. По его словам, температура воздуха в марте в столице окажется выше нормы.

«Конечно, делать прогнозы сейчас рано. Тем не менее уже сейчас ясно, что последние дни февраля будут более холодными, чем его начало. Положительная температурная аномалия в Москве сегодня составляет 3,5 градуса», — сказал Леус.

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Повышение температуры воздуха в марте будет незначительным — на 1-1,5 градуса, добавил синоптик.

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Говоря о потеплении, Леус напомнил, что в Москве март считается зимним месяцем.