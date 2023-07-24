Москва 24 июля 2023, 18:34 Жителям Москвы пообещали возвращение теплых дней Синоптик Вильфанд: 25 июля в Москву придут теплые воздушные массы

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с изданием Lenta.ru рассказал, что во вторник, 25 июля, в Москву вернутся теплые воздушные массы.

Столбики термометров будут показывать +23... +25 градусов, в Московской области температура воздуха прогреется до +27 градусов.

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Вильфанд добавил, что с каждым последующим днем воздушные массы будут приобретать все более южную составляющую. В пятницу, 28 июля, в Москве ожидается 27-32 градуса. В субботу и воскресенье воздух прогреется до 20-25 градусов.