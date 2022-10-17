Жителям Москвы пообещали солнечную погоду с 20 октября | 360°

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Жителям Москвы пообещали солнечную погоду с 20 октября

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Солнечная погода придет в Москву и Московскую область с четверга, 20 октября. До этого дня в столице будет облачно, местами осадки. Об этом «Известиям» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

При этом специалист подчеркнул, что в конце недели в город снова вернутся дожди и пасмурная погода.

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«Температура воздуха сегодня и до четверга будет в пределах +9 градусов, в ночные часы — до +1. А во второй половине недели максимальная температура воздуха составит +5…+7 градусов, а ночью будет ближе к нулю», — добавил Синенков.

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По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, первые снежинки могут пойти в столице уже в пятницу, 21 октября.

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