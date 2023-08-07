Москва 07 августа 2023, 10:11 Жители восьми районов на севере Москвы начали переселение по реновации Собянин: в восьми районах на севере Москвы началось переселение по программе реновации Сайт мэра и правительства Москвы

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В Северном округе столицы участники реновации начали переселяться в новое жилье. Больше 60 жителей ветхих домов получили квартиры в 33 новостройках. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Большая часть семей уже отпраздновала новоселье, остальные приступили к переезду», — уточнил он.

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Глава города добавил, что у новоселов есть все необходимое в шаговой доступности: магазины, аптеки, парикмахерские и кафе.

Кроме того, на севере столицы сейчас возводят и проектируют еще 57 новостроек. В общей сложности новые квартиры получат 109 тысяч жителей из 515 домов. К примеру, в Коптеве разместили восемь стартовых площадок. Один дом приступил к заселению, четыре — строят, один начнут возводить в скором времени, еще два проектируют, отметил Собянин.

Также в Дмитровском районе жители 11 ветхих домов отметили новоселье в четырех новостройках. Три старых здания уже снесли и начали готовить площадки для стройки.

Ранее москвичам сообщили, что жилой дом на 389 квартир построят в Митине по программе реновации. Новостройка будет состоять из четырех корпусов.