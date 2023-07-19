19 июля 2023, 19:40
Жители Новогиреева вызвали полицию, приняв игрушечный самолет за беспилотник
Жители дома в Новогирееве приняли игрушечный самолет за беспилотник и вызвали полицию
Бдительные жители дома на Зеленом проспекте в Восточном административном округе города Москвы вызвали полицию из-за застрявшего на дереве игрушечного самолета. Об этом рассказал Telegram-канал Baza.
По информации Telegram-канала, одна из местных жительниц из окна увидела фиолетовый предмет, лежащий на дереве у подъезда и похожий на беспилотник самолетного типа. Она решила сразу оповестить о нем правоохранительные органы.
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Прибывшие через 15 минут полицейские удостоверились, что в ветках застрял вовсе не дрон, а просто игрушечный планер. Вероятно, кто-то запустил его из окна.
Ранее губернатор Курской области Старовойт сообщил, что над регионом пограничники сбили самодельный квадрокоптер ВСУ.
Беспилотники
Полиция
Москва 2023
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