Жители нескольких улиц на юге Москвы остались без света | 360°

Эксклюзив 02 ноября 2022, 22:34 Жители нескольких улиц на юге Москвы остались без света Источник «360»: ряд районов Москвы вечером в среду остался без электричества

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Вечером в среду несколько районов Москвы остались без света, рассказал источник «360». На отсутствие электричества пожаловались жители Судостроительной улицы и Нагатинской набережной.

«Во всей округе рубануло свет. Люди больше 15 минут сидят в темноте», — рассказал собеседник «360».

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По его словам, жители массово жалуются по номеру 112, но о причинах отключения пока ничего неизвестно. Через некоторое время службы возобновили подачу электроэнергии, сообщили местные жители.

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На жалобы отреагировали в Комплексе городского хозяйства Москвы. Коммунальщики подтвердили возобновление подачи света.

«Электроснабжение всех потребителей в районе Нагатинский затон в настоящее время осуществляется в штатном режиме», — уточнили в организации.