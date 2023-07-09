Москва 09 июля 2023, 16:39 Жители Московского региона проведут рабочую неделю в «арктическом мешке» Синоптик центра «Фобос» Тишковец заявил о рекордном похолодании в Москве 12 марта РИА «Новости»

Читать 360tv в

Рабочая неделя для жителей Москвы, Московской области и всей Центральной России начнется с похолодания. Установившаяся июльская жара уступит свои позиции осенней по своему характеру погоде. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил ведущий центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В российской столице понедельник стартует с температуры +17…+22, но ко вторнику столбики термометра начнут свой путь вниз до +14...+17.

Реклама

Предстоящая среда, 12 марта, может стать самым холодным днем за последние 75 лет, когда температура опустится до +11…+16 градусов днем и до +6…+11 ночью, что соответствует нормам сентября.

«Лето потерпит поражение на атмосферных фронтах, и жители Москвы и всей Центральной России окажутся в арктическом мешке. Виной тому станет тыл циклона, куда будут прорываться разрозненные массивы кучево-дождевых облаков и настоящий осенний холод», — заявил Тишковец.

Лето вернется в Московский регион только к выходным. В четверг столбики термометров поднимутся до +15…+20. А к выходным погода снова придет к летним нормам — +11...+16 по ночам и +21…+26 градусов днем.