Москва 11 января 2024, 19:04 Жители Коптева в Москве начали переезд в новостройку по реновации Более 600 жителей района Коптево в Москве переедут в новостройку по реновации РИА «Новости»

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В московском районе Коптево начался процесс расселения жителей по программе реновации. Первой горожане заселят новостройку в 3-м Новомихалковском проезде, дом 8/1. Об этом сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, переезд начали жители многоквартирных домов № 22, 24 и 26 на улице Генерала Рычагова. С 10 января 2024 года на первом этаже новостройки открылся центр информирования, предназначенный для поддержки горожан в процессе оформления документов на квартиры.

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«Департамент городского имущества в конце декабря подготовил письма с предложениями равнозначных квартир для 614 жителей в районе Коптево», — добавил глава ведомства Максим Гаман.

Реновация в Коптево коснется 123 домов. Для расселения жителей подготовили восемь участков, на пяти из которых возводят здания, на еще одном объекте приступили к проектированию жилых корпусов, а две новостройки уже начали заселять.

В еще один дом по реновации начали переезжать жители Тимирязевского района на севере Москвы. С 10 января горожанам стали предоставлять варианты нового жилья.