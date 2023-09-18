Москва 18 сентября 2023, 11:31 Жители еще одного старого дома получили ключи от новостройки в центре Москвы Гаман: еще один дом по реновации в Басманном районе Москвы сдали в эксплуатацию Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве продолжают переселение по программе реновации. Еще один дом в Басманном районе Москвы сдали в эксплуатацию. Об этом сообщил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

«Все жильцы из старого дома на улице Большой Почтовой, около 200 человек, оформили договоры на квартиры и переехали в новостройку по адресу: улица Бакунинская, дом № 60/2», — рассказал он.

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Ранее туда переселились жильцы дома № 77, строение 3, на улице Бакунинская. В обще сложности в этом районе планируется расселить 26 старых домов.

Всего с начала реализации программы реновации ключи от новых квартир получили около 800 жителей Басманного района, более 230 человек из них — в этом году, уточнил Гаман.

Ранее строительство дома на 140 квартир по реновации одобрили на юге Москвы.