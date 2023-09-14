Москва 14 сентября 2023, 11:51 Жители 75 домов получат квартиры в Москве по реновации раньше срока Собянин: жители 75 домов в Москве получат квартиры по реновации раньше срока Сайт мэра и правительства Москвы

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Жители 75 домов в Москве получат новые квартиры по программе реновации быстрее, чем планировалось. Об этом в Telegram-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, здания собирались расселять не раньше 2025 года.

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«Мы смогли ускорить строительство, и москвичи переедут или уже получили комфортное жилье гораздо раньше», — объяснил мэр.

Собянин уточнил, что в течение года под строительство выбрали 27 территорий и ввели в эксплуатацию 36 домов. В 2023 году полностью расселили 148 домов, и все их жители, более 26 тысяч человек, уже получили ключи от новых квартир.

До конца месяца для заселения передадут еще 10 новых строений в семи округах Москвы, что позволит более чем семи тысячам жителей начать переезд.

При необходимости для помощи с переездом горожане могут обратиться к суперсервису на портале mos.ru. С ноября 2020 года им воспользовались уже 94 тысячи жителей столицы.

Ранее стало известно, что еще 40 семей переселят из аварийного жилья в Мытищах до конца года.