Москва 02 декабря 2023, 13:53 Жители 68 ветхих домов получили новое жилье по реновации на юго-востоке Москвы Левкин: на юго-востоке Москвы жители 68 домов переехали в новые квартиры Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

В Юго-Восточном округе Москвы обладателями новых квартир по реновации стали жители 68 пятиэтажек. В общей сложности новоселье отметили примерно пять тысяч семей, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

«В частности, в Кузьминках полностью расселено 20 жилых домов, в Люблине — 17, в Рязанском районе — 13», — уточнил он.

Реклама

Левкин отметил, что переселять участников реновации в ЮВАО начали в 2018 году, и сейчас этот процесс проходит в девяти районах. В общей сложности в округе расселят 818 домов, новые квартиры смогут получить свыше 164 тысяч жителей.

Мэр Москвы Сергей Собянин до этого сообщал, что на юго-востоке столицы возвели 40 новостроек, в 39 из них начали заселять людей.

В Москве также завершили расселение 548 домов по программе реновации. Ключи от новых квартир получили 116,2 тысячи горожан.