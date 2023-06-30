Москва 30 июня 2023, 18:00 Жителей столицы пригласили в «Музеон» на медиафестиваль «Твоя Москва» Медиафестиваль «Твоя Москва» пройдет на Крымской набережной в «Музеоне» с 1 по 9 июля Сайт мэра и правительства Москвы

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На медиафестивале «Твоя Москва», который состоится в июле в парке «Музеон», гости смогут освоить навыки в области коммуникаций, ведения соцсетей, а также узнать о внедрении ИИ. Об этом соообщил телеканал «Москва 24».

«Мероприятия фестиваля пройдут в павильоне около Сухого фонтана. Гости смогут расположиться внутри или на территории около павильона на лежаках и пледах», — уточнило СМИ.

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Популярных блогеров и экспертов можно будет послушать с 1 по 9 июля. Среди них автор книги «Пиши, сокращай» Максим Ильяхов, который расскажет о правилах хорошего текста. Посетители смогут узнать о нюансах работы редактора, интервьюера и ведущего.

Кроме того, с гостями фестиваля поделятся советами, как повысить эффективность работы мозга. Директор по развитию технологий искусственного интеллекта «Яндекса» Александр Крайнов расскажет, как влияет искусственный интеллект на жизнь людей.

Желающим посетить медиафестиваль «Твоя Москва» необходимо заранее пройти регистрацию на сайте. За событиями также можно следить с веранды тематического павильона.

Ранее москвичам рассказали о мероприятиях в парках ко Дню молодежи.