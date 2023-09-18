18 сентября 2023, 10:34
Жителей столицы пригласили принять участие в фотоконкурсе «Объективно о Москве»
Левкин: прием заявок на фотоконкурс «Объективно о Москве» начался в столице
Столичных фотографов пригласили участвовать в выставке под названием «Объективно о Москве». Заявки будут принимать до 31 декабря. Об этом рассказал глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
Поучаствовать в конкурсе смогут как любители, так и профессионалы, без учета возраста или гражданства. Принимать будут работы, сделанные после 1 января 2022 года с помощью любого устройства: цифровой камеры, смартфона, пленочного фотоаппарата.
Для формирования фотоэкспозиции, которая откроется в начале следующего года в ГБУ «Мосстройинформ», компетентное жюри выберет лучшие снимки. На сегодняшний день нам прислали уже более тысячи образов и необычных ракурсов из жизни мегаполиса.
Сергей Левкин
Концепцию выставки в этом году сформулировали так: «У каждого города есть свой цвет». Фотографии должны отображать архитектуру, природу мегаполиса, ритм городской жизни, развитие транспортной системы столицы, с условием, что преобладает один цвет (синий, зеленый, желтый, красный, белый или черный). Именно акцент на цвет сделали в каждой номинации конкурса.
Выставка «Объективно о Москве» помимо экспозиционной части также включает встречи с фотографами, авторские экскурсии и тематические лекции.
Ранее россиянам рассказали о конкурсе «Это у нас семейное». В нем выразили желание принять участие более 60 тысяч человек.
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