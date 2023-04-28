Москва 28 апреля 2023, 14:50 Жителей столицы пригласили на фестиваль «Московская весна»

Читать 360tv в

В Москве с 28 апреля по 9 мая на различных площадках города пройдет фестиваль «Московская весна». Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

На Гоголевском бульваре горожан ожидает выставка антиквариата, на Тверском — работы молодых российских дизайнеров. На Площади революции власти организовали роллердром, написало utro.ru.

Реклама

Для юных москвичей и гостей столицы подготовили мастер-классы по рисованию и художественному конструированию. Россиян предупредили, что для участия в некоторых мероприятиях требуется предварительная регистрация.