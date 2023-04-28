28 апреля 2023, 14:50
Жителей столицы пригласили на фестиваль «Московская весна»
В Москве с 28 апреля по 9 мая на различных площадках города пройдет фестиваль «Московская весна». Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
На Гоголевском бульваре горожан ожидает выставка антиквариата, на Тверском — работы молодых российских дизайнеров. На Площади революции власти организовали роллердром, написало utro.ru.
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Для юных москвичей и гостей столицы подготовили мастер-классы по рисованию и художественному конструированию. Россиян предупредили, что для участия в некоторых мероприятиях требуется предварительная регистрация.
Фестивали
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