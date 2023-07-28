Москва 28 июля 2023, 12:40 Жителей столицы пригласили на день рождения панд в Московский зоопарк День рождения больших панд отметят в Московском зоопарке 30 июля Сайт мэра и правительства Москвы

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В Московском зоопарке в воскресенье, 30 июля, состоится праздник «День рождения панды». Площадки рядом с вольерами, где обитают черно-белые медведи Жуи и Диндин, украсят к торжеству красными китайскими фонариками, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Для гостей подготовили активные игры, лекции, экскурсии. В частности, с 11:00 до 13:00 на площадке «Школа журавля» пройдет мастер-класс по зарядке с веером или танцу маленьких журавлей. На круге катания посетители смогут сделать и разукрасить фигурки карпов кои из бумаги. Также можно будет принять участие в подвижных играх «Накорми журавля» и «Поймай хвост дракона».

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Перед павильоном «Дом птиц» появится арт-площадка «Рисуй как панда» со всеми необходимыми материалами для живописи. Около вольера панд проведут познавательную викторину о китайских животных. В библиотеке зоопарка в 11:00 можно будет послушать лекцию «Самый необычный медведь». В 14:00 гостям покажут, как кормят панд, а в 15:00 начнется экскурсия по старой территории зоосада.

Все желающие могут посетить мероприятия бесплатно по билету в зоопарк. Для участия в лекции и экскурсии нужна предварительная запись по телефону: +7 499 255-57-63. Звонки примут с 10:00 до 17:00.

Ранее волонтеры познакомили воспитанников рязанского детского приюта с Московским зоопарком. На экскурсии детям рассказали о различных профессиях в зоопарке, о питании животных и особенностях ухода за ними.