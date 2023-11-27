Эксклюзив 27 ноября 2023, 10:45 Жителей Москвы предупредили о резких перепадах температуры на неделе Синоптик Шувалов: Москву ждут температурные горки и очередной южный циклон Roman Denisov/Global Look Press

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В Москву нагрянет очередной южный циклон. Также будут наблюдаться перепады температур. Об этом «360» рассказал руководитель Прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Температурные горки и очередной южный циклон», — отметил он.

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Синоптик пояснил, что 27 ноября москвичей ожидает дождь со снегом и температура днем от нуля до +2 градусов. Во вторник, 28 ноября, в столице похолодает. Столбик термометра задержится в значениях от -7 до -4. А утром в среду горожан ждут морозы до -15 градусов. При этом осадков не будет.

«В среду очередной южный циклон поднимается, но не такой интенсивный, он задевает нас только краем. Поэтому снег будет на целый день, температура при этом тоже повысится, но это, скорее, относится к категории ослабления морозов. В течение дня будет до -5 градусов», — подчеркнул Шувалов.

Снега 29 ноября выпадает еще максимум шесть-семь сантиметров. В первый день зимы ожидаются небольшие осадки. На выходных, по словам синоптика, будет понижение температуры. Шувалов не исключил морозы до -18 градусов и очередной температурный рекорд сезона.