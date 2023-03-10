Москва 10 марта 2023, 13:02 Жителей Москвы предупредили о похолодании на выходных

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В ближайшую ночь в Москве прогнозируются низкие температуры. Об этом RT рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Днем в субботу и воскресенье, 11 и 12 марта, ожидается до -7... -9 градусов.

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«Но постепенно в течение всей субботы температура будет повышаться. К концу дня она повысится до 0 градусов. Это связано с тем, что воздушные массы, сформировавшиеся в южных регионах, будут способствовать повышению температуры», — сказал Вильфанд.

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В отдельных регионах Московской области прогнозируется ветер до 15 метров в секунду. В воскресенье, 12 марта, в Москве давление будет ниже нормы примерно на 15-18 миллиметров ртутного столба.