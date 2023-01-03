Москва 03 января 2023, 14:07 Жителей Московского региона предупредили о ледяном дожде 3 января Вильфанд заявил о штормовом предупреждении в Москве из-за ледяного дождя РИА «Новости»

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Ледяной дождь придет в Москву во вторник, 3 января. Его ожидают с 13:00 и до конца дня. Об этом в беседе с ТАСС заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он подчеркнул, что Росгидрометцентр выпустил первое в 2023 году штормовое предупреждение для жителей из-за опасной погоды.

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«Выпущено штормовое предупреждение об опасной погоде в Москве в связи с ледяным дождем с 13:00 и до конца суток. Это связано с тем, что на высоте примерно 1,3–1,5 тысячи метров температура положительная, а в приземном слое — отрицательная», — пояснил Вильфанд.

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Синоптик добавил, что, кроме ледяного дождя, в столице ожидается налипание мокрого снега и гололед.

Накануне столичный главк МЧС выпустил экстренное предупреждение для жителей в связи со сложной погодой. В ведомстве заявили, что в городе ожидаются серьезные осадки, усиление ветра до 15 метров в секунду и сильная гололедица на дорогах.

Как сообщил RT, московских водителей попросили ездить на небольших скоростях, увеличить дистанцию и отказаться от маневров.

Парковать автомобиль в ближайшие сутки нужно подальше от деревьев. Пешеходов попросили не подходить к рекламным щитам и шатким конструкциям.