Москва 19 февраля 2023, 19:55 Житель Зеленограда швырнул в сугроб упавшего в лужу ребенка Бросившим в сугроб упавшего в лужу сына жителем Зеленограда заинтересовались следователи

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Прогулка для маленького ребенка из Зеленограда обернулась сначала падением в лужу, а потом полетом в сугроб, который в воспитательных целях организовал его отец. «Воспитательные методы» попали на видео.

Особое внимание обращает на себя безразличие мамы пострадавшего ребенка, которая стояла рядом с коляской. После отец вытащил сына из сугроба и куда-то повел.

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Разошедшимися по социальным сетям и СМИ кадрами заинтересовались в столичном главке СК.

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Пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале сообщила, что сотрудники начали проверку о противоправных действиях в отношении ребенка. В ведомстве отметили, что отец из-за малозначительного повода бросил сына в снег с высоты собственного роста.

По итогам проверки в ведомстве примут решение о заведении уголовного дела.