02 июля 2023, 18:32
Житель Новой Москвы выловил из речки «гранату» — источник
Источник «360»: житель Новой Москвы выловил из речки «гранату»
Житель Новой Москвы нашел «гранату» в реке, сообщил источник «360». По его словам, находку сделали днем 2 июля в ТиНАО.
Житель деревни Сосенки в ТиНАО наткнулся на подозрительный предмет. При помощи магнита он достал из реки что-то похожее на гранату. Других подробностей пока нет.
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Ранее полицейские задержали мужчину, который обещал взорвать гранату в квартире на северо-востоке Москвы.
Полиция
ТиНАО
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