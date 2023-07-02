Эксклюзив 02 июля 2023, 18:32 Житель Новой Москвы выловил из речки «гранату» — источник Источник «360»: житель Новой Москвы выловил из речки «гранату» РИА «Новости»

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Житель Новой Москвы нашел «гранату» в реке, сообщил источник «360». По его словам, находку сделали днем 2 июля в ТиНАО.

Житель деревни Сосенки в ТиНАО наткнулся на подозрительный предмет. При помощи магнита он достал из реки что-то похожее на гранату. Других подробностей пока нет.

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Ранее полицейские задержали мужчину, который обещал взорвать гранату в квартире на северо-востоке Москвы.