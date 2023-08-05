Москва 05 августа 2023, 09:03 Жирафу Самсону из Московского зоопарка исполнилось 30 лет Московский зоопарк поздравил жирафа-долгожителя Самсона с тридцатилетием Сайт Московского зоопарка

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Жираф Самсон Гамлетович Ленинградов, единственный питомец Московского зоопарка с полным именем, празднует свой тридцатый день рождения. Об этом рассказали в Telegram-канале зоопарка.

Для жирафов 30 лет — весьма почтенный возраст, поэтому работники зоопарка предупредили посетителей, что к пожилому животному, ставшему живой легендой столицы, нужно относиться с уважением и пониманием.

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Самсон, по словам сотрудников зоопарка, очень тянется к людям, ему важны внимание и доброта, он любит общаться и видеть улыбки людей, однако кормить жирафа, как и других животных в зоопарке, запрещено.

«Мы желаем нашему сетчатому другу теплого солнца и ласкового ветра, сочных ивовых листьев, которые он так любит, и заботливых людей вокруг», — написали в Telegram зоопарка.

Ранее в Московском зоопарке рассказали об изменении графика — поменялись как часы работы, так и некоторые условия прохода в зоопарк.