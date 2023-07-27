Москва 27 июля 2023, 10:10 Жилые кварталы и дома по программе реновации построят на юго-востоке Москвы Мэр Москвы Собянин утвердил проект планировки территории в Нижегородском районе столицы Сайт мэра и правительства Москвы

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Современные жилые кварталы площадью более 700 тысяч квадратных метров и дома по программе реновации построят на месте промзон и складов на юго-востоке Москвы. Также на территории возведут социальные объекты, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Утвердили проект планировки территории на юго-востоке Москвы — между шоссе Фрезер, Басовской улицей, Перовским шоссе и 1-й Фрезерной улицей», — написал он.

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Собянин добавил, что для переселения по программе реновации построят 136 тысяч квадратных метров жилья. Рядом с ними возведут объекты социальной инфраструктуры. Среди них: две школы на одну тысячу учеников, детский сад на 250 мест, спортивно-развлекательный центр, многофункциональный комплекс и офисное здание.

Мэр подчеркнул, что данный проект поможет создать комфортные условия для проживания более 6,8 тысячи человек. Кроме этого, на юго-востоке столицы дополнительно появится свыше 6,4 тысячи рабочих мест.

Ранее Собянин рассказал о строительстве нового здания объединенного комиссариата в Москве.