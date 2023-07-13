Москва 13 июля 2023, 15:04 Жилой квартал построят в бывшей промзоне на юге Москвы Жилье и рабочие места появятся благодаря реорганизации промзоны в Донском районе Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Неподалеку от станции метро «Ленинский проспект» планируют возвести жилые дома и соцобъекты на месте бывшей промзоны «Донские улицы». Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он уточнил, что на заброшенной площади в 3,23 гектара по программе комплексного развития территорий построят 136,9 тысячи «квадратов» недвижимости по реновации. Примерно три тысячи москвичей станут обладателями новых квартир.

Реклама

Заммэра добавил, что в новом районе возведут физкультурно-оздоровительный комплекс, детский сад для ста воспитанников, школу на 200 учеников, банки, офисы и магазины. Также там появятся объекты улично-дорожной и велотранспортной сети, инженерной инфраструктуры. Во дворах проведут озеленение и благоустройство.

В свою очередь глава департамента горимущества Максим Гаман уточнил, что реализацией проекта займется Московский фонд реновации жилой застройки. На строительство планируют потратить больше 13 миллиардов рублей. За пять лет на территории бывшей промзоны появится 145 тысяч квадратных метров разной недвижимости.

Ранее заммэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что 30 новостроек по программе реновации ввели с начала года.