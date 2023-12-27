Москва 27 декабря 2023, 14:21 Жилой корпус площадью 60 тысяч квадратных метров построят на юге Москвы Бочкарев: ЖК площадью 60 тыс. кв. метров построят в Нагатино-Садовниках в Москве РИА «Новости»

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На Нагатинской улице в столичном районе Нагатино-Садовники построят новый жилой корпус общей площадью 60,7 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.

Новое строение появится по адресу Нагатинская улица, дом 1. Прилегающую территорию площадью 1,2 тысячи квадратных метров благоустроят. Там появится внутренний двор, оснащенный игровыми и спортивными площадками для детей и взрослых.

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Жилой проект «1-й Нагатинский» из трех корпусов начала строить компания Prime Life Development. В проекте предусмотрели детский сад на 300 мест с плавательным бассейном и школу на 1000 учеников. После завершения строительства учреждения интегрируют в структуру образовательных заведений города.

«Градостроительная политика столицы направлена на формирование новых центров активности и притяжения. В связи с этим многие районы получают дополнительный импульс развития», — отметил заммэра.

Так, в Новой Москве в поселении Сосенское за 11 лет построили 48 объектов образования и проложили новые дороги.