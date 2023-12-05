Москва 05 декабря 2023, 12:12 Жилой комплекс со смотровой галереей возведут на северо-востоке Москвы Бочкарев: ЖК со смотровой галереей построят в районе Марьина Роща в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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В районе Марьина Роща на северо-востоке Москвы построят новый жилой комплекс Tate. Он будет состоять из трех жилых корпусов со смотровой галереей на уровне 39 этажа. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.

Девелопер «КОРТРОС» начнет строительство на участке по адресу: улица Веткина, земельный участок 2/1.

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Общая площадь проекта составит приблизительно 98,2 тысячи квадратных метров. В нем построят 1104 квартиры, а для автовладельцев создадут подземный паркинг на 545 машиномест.

Особенностью проекта станет смотровая галерея, которая расположится на высоте 39 этажа. Оттуда жители и гости комплекса смогут любоваться панорамными видами города.

В комплексе, кроме жилых помещений, запланировали объекты коммерческой инфраструктуры — магазины, объекты бытового обслуживания, заведения общественного питания, фитнес-центры и многое другое.

Кроме того, еще два дома построят в подмосковном ЖК «Горки Парк» к 2026 году.