Москва 26 апреля 2023, 11:22 Жилой комплекс с пятью смотровыми площадками появится в Бутырском районе Заммэра Бочкарев: жилой комплекс с пятью смотровыми площадками строят в Бутырском районе Сайт мэра и правительства Москвы

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В составе нового жилого комплекса, который сейчас строят в Бутырском районе, будет сразу пять смотровых площадок. Благодаря этому жители смогут видеть все основные достопримечательности Москвы: Московский Кремль, Останкинскую башню, Ботанический сад, ВДНХ и комплекс «Москва-Сити». Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Смотровые площадки появятся в пяти строящихся башнях комплекса, каждая из которых названа в честь высочайших горных вершин. Самая высотная из площадок будет расположена на высоте 197 метров. Остальные будут находиться на высоте 162, 161 и 76 метров», — отметил он.

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Жители и гости комплекса смогут свободно посещать площадки. Каждая из них будет сделана как лаунж-зона — с панорамным остеклением и мягкой мебелью. Кроме того, на смотровых площадках можно будет устраивать различные праздники и мероприятия, а также проводить фотосессии, отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Кроме того, в ЖК в рамках проекта построят школу на 325 учеников и детский сад на 125 воспитанников. Общая площадь жилого комплекса превысит 225 тысяч квадратных метров.