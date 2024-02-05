Москва 05 февраля 2024, 18:48 Жилой комплекс с коворкингом и общественной гостиной возведут на юге Москвы Бочкарев: ЖК с коворкингом и общественной гостиной построят на юге Москвы Vladimir Baranov/Global Look Press

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В Донском районе Москвы возведут пять домов со стеклянными фасадами и три павильона для уличной торговли. Об этом рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев.

Четыре дома построят по периметру участка, в центре которого возведут пятое здание. Его блоки будут смещены относительно друг друга.

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По проекту предусмотрели панорамное остекление, которое увеличит естественное освещение квартир. Также здесь создадут светопрозрачный навесной фасад и просторные террасы.

«Общая площадь нового жилого проекта составит 89,7 тысячи квадратных метров. Пять домов будут объединены подземным паркингом на 528 машин», — уточнил Бочкарев.

По словам заммэра, во внутреннем дворе создадут ландшафтный парк с уличной мебелью и пространством для отдыха. Кроме того, первый этаж центральной башни займет клубная инфраструктура с зоной коворкинга, общественной гостиной и террасой.

Также возле ЖК оборудуют три одноэтажных павильона площадью 4,6 тысячи «квадратов», а вокруг появятся тротуары с системой подогрева и прогулочные дорожки. Достроить комплекс планируется в 2027 году.

Ранее появился проект одного из парков в бывшей промзоне «Южный порт» в Москве. На площади в два гектара возведут лабиринт-осьминог и танцующие фонтаны.