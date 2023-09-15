Москва 15 сентября 2023, 12:29 Жилой комплекс по реновации построят на востоке Москвы Два дома по 1166 квартир по реновации построят в районе Гольяново в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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В районе Гольяново по программе реновации построят два дома в составе жилого комплекса. Каждый из них будет рассчитан на 1166 квартир. Объекты возведут по адресу: Амурская улица, земельный участок 1/11 (зоны 3.1, 3.2). Об этом сообщила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

«Специалисты устроят проезды и тротуары, наружное освещение, оборудуют площадки для детских игр, занятий спортом и отдыха», — рассказала она.

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Яковлева добавила, что также на территории разобьют газоны и цветники, высадят деревья, кустарники.

Всего в одном корпусе будет 337 однокомнатных, 242 двухкомнатные, 107 трехкомнатных квартир, а в другом — 90 однокомнатных, 312 двухкомнатные и 78 трехкомнатных. Часть из них отдадут для маломобильных граждан. Во всех выполнят отделку.

Ранее новостройку по реновации передали под заселение на востоке Москвы.