Москва 07 августа 2023, 12:49 Жилой комплекс на месте долгостроя появится в районе Щукино в Москве Заммэра Москвы Бочкарев: город одобрил комплексную жилую застройку в районе Щукино Москомстройинвест

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Комплексную жилую застройку на участке площадью 5,37 гектара в Щукино одобрила Москва. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

ЖК возведут в районе Щукино по адресу: 1-й Волоколамский проезд, владение 10; владение 9, корпус 2. Андрей Бочкарев

По его словам на этом участке сейчас находится недострой. Его снесут, а бизнес-центр «Диапазон», также расположенный на этой территории, сохранят и реконструируют.

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Обновленные параметры жилой застройки включат суммарную поэтажную площадь в размере 193,1 тысячи квадратных метров. Площадь жилой застройки увеличится на 46,75 до 146 тысячи «квадратов». В рамках проекта появится необходимая инфраструктура, включая детский сад на 150 мест и общественный центр. Также построят блок начальных классов на 300 мест.

Ранее сообщалось о том, что строительство нового комплекса московской ИКБ № 1 завершат в сентябре. Площадь нового здания на Волоколамском шоссе составит почти 100 тысяч квадратных метров.