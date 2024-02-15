Москва 15 февраля 2024, 17:32 Жилой комплекс из пяти зданий построят на юго-востоке Москвы Бочкарев: жилой комплекс из пяти зданий построят на Перовском шоссе в Москве РИА «Новости»

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На юго-востоке Москвы инвестор возведет жилой комплекс из пяти зданий. Об этом рассказал заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.

По его словам, общая площадь будущего комплекса на Перовском шоссе на территории прежнего завода «Станкоагрегат» составит почти 122 тысячи квадратных метров. Вместо старых зданий здесь появится парк в два гектара с прудом, бульварами, пешеходными дорожками и велосипедными трассами.

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«Пять жилых корпусов на общем стилобате будут образовывать внутренний двор, в котором обустроят сад», — уточнил заммэра.

Также озеленят крышу, на ней появятся террасы зона для отдыха и коворкинг. На первых этажах зданий откроют спортзал, детский клуб, медицинский центр, офисы, кафе, магазины. Кроме того, в комплексе обустроят подземный паркинг.

Проект уже получил официальное разрешение на строительство первых четырех корпусов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах строительства социальных объектов в столице. В 2024 году в планах города ввести в эксплуатацию еще несколько десятков поликлиник, школ и спортивных сооружений.