Москва 19 декабря 2023, 18:36 Жилой дом по реновации построят на Полярной улице в Москве Княжевская: жилой дом по реновации построят в районе Южное Медведково в Москве РИА «Новости»

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В Москве в рамках программы реновации построят новый жилой дом в районе Южное Медведково. Он появится по адресу Полярная улица, 16, где в настоящее время находится здание, возведенное в 1960-е годы. О проекте рассказала руководитель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

«Этот дом будет построен по индивидуальному проекту, который учитывает все современные тенденции и стандарты проектирования», — уточнила она.

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По ее словам, высота планируемого здания не превысит 85 метров, а его общая площадь составит около 37 тысяч квадратных метров. Объект появится на участке примерно в один гектар.

Пространство вокруг новостройки благоустроят: здесь предусмотрели создание детских игровых площадок, парковочных мест и зон для спокойного отдыха.

Почти 290 домов по программе реновации уже построили в Москве с 2017 года. Также специалисты приступили к планировке еще трех городских территорий.