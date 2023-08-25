Москва 25 августа 2023, 19:02 Жилой дом по реновации достроят в московском районе Перово в этом году Загрутдинов: жилой дом по реновации на 352 квартиры введут в Перово в этом году https://stroi.mos.ru/

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В этом году в районе Перово в Москве введут в эксплуатацию жилой дом на 352 квартиры. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Здание, расположенное на улице Перовская, владение 6А, будет иметь переменную этажность и подземную автостоянку.

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«Завершено возведение монолитных конструкций, ведется кладка стен и перегородок, выполняются фасадные работы, монтаж инженерных систем, приступили к черновой отделке помещений», — рассказал Загрутдинов.

Он уточнил, что благодаря удобной транспортной доступности новостройки жители смогут пешком добраться до станции метро «Шоссе Энтузиастов» и платформы Московского центрального кольца всего за 13 минут.

Дом будет состоять из секций, выполненных в форме буквы «П», и огороженного дворового пространства. Фасады первого этажа отделают крупными керамогранитными плитами, а верхние этажи — бетонной плиткой естественных цветов, таких как графит и песочный. Наружные блоки кондиционеров скроют металлическими решетками. Благодаря цветовому решению фасада, новостройка гармонично впишется в окружающую архитектуру Перово.

Комплекс будет включать 164 однокомнатные и двухкомнатные квартиры, а также 24 трехкомнатные квартиры. Улучшенная отделка данных квартир будет соответствовать стандартам программы реновации.

На первых этажах откроют магазины, кафе, аптеки, салоны красоты, спортивные клубы, кружки и секции для детей. В вестибюле жилых частей сделают колясочные, комнату консьержа и кладовые.

В каждой секции установят два лифта, оборудованных визуальными и тактильными средствами информации, с грузоподъемностью 1000 и 450 килограмм.

На придомовой территории обустроят детскую игровую площадку с безопасным резиновым покрытием, спортивную площадку и места для отдыха. У здания высадят деревья, кустарники и газоны.

Ранее пять новостроек по реновации передали под заселение в Зеленограде.